Кубинські найманці ліквідували російського командира на Донеччині, - "Атеш"

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Партизани зізнались, що російська військова влада не може контролювати найманців із глобального півдня.

"Агент "Атеш" зі штабу угруповання військ "Центр" зс РФ повідомляє, що кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку у складі 428 мотострілецького полку, ліквідували свого командира. Причиною стали постійні приниження, побої та забирання зарплати у заробітчан із Латинської Америки", - йдеться у повідомленні.

Кубинців, які ліквідували командира, вже перевели у Ростовську область.

"Командування полку звернулося до генштабу з проханням замінити іноземних найманців на російських солдатів. Наш агент стежитиме за ситуацією та інформуватиме нас. Можемо зробити висновок, такі ситуації виникають іноді, але де вони стають громадськими. Російське керівництво не шкодує життя навіть своїх громадян, не кажучи вже про іноземців", - пишуть партизани.