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Війна з Росією: хроніка
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За добу на фронті відбулося 88 бойових зіткнень: де окупанти атакували найбільше

28 квітня, 2024 неділя
07:24
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті сталося 88 бойових зіткнень. Силам оборони вдалося відбити більшість ворожих атак на шести ключових напрямках

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Ураження об'єктів окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.

Обстріли України

Загалом ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – залучили 4 БПЛА типу Shahed та 5 БПЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БПЛА типу Shahed та 1 БПЛА невстановленого типу було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Олександро-Шультине, Спірне, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Щербинівка, Семенівка, Євгенівка, Новоолександрівка, Новокалинове, Архангельське, Новожеланне, Карлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Кринки, Іванівка, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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