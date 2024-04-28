Британія планує поставити на озброєння армії свою гіперзвукову ракету до 2030 року, - The Telegraph
Велика Британія планує оснастити збройні сили власною гіперзвуковою крилатою ракетою до кінця 2030 року, щоб наздогнати Китай, Росію та США
Про це повідомляє The Telegraph.
Міністерство оборони наполягало на тому, щоб нова зброя була розроблена та виготовлена повністю в Британії, і встановило кінцевий термін для прийняття її на озброєння до 2030 року.
Цей проєкт був визначений прем’єр-міністром Ріші Сунаком як один з напрямків для запланованого збільшення оборонного бюджету на 75 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних шести років.
Вважається, що ракетні плани все ще перебувають на ранній стадії, і досі не прийнято рішення щодо того, чи будуть вони запускатися з землі, моря чи повітря.
Одним із варіантів є зброя, яку можна було б встановити на винищувачі, такі як Typhoon або F-35, які мали б менший радіус дії та менший корисний вантаж, ніж більша зброя, яка запускається з землі. Ракета також може бути запущена з одного з військових кораблів Британії.
Міністерство оборони відмовилося детально коментувати плани, посилаючись на занепокоєння національною безпекою, але речник сказав: "Ми працюємо над гіперзвуковими технологіями для подальшого розвитку розширених суверенних можливостей Великої Британії. Ми продовжуємо інвестувати в наше обладнання, щоб протистояти поточним і майбутнім загрозам".
Британія готова інвестувати до 1 млрд фунтів стерлінгів у свій гіперзвуковий проєкт через оборонний консорціум протягом наступних семи років, хоча джерела повідомили, що ракети можуть бути закуплені у США, якщо майбутній огляд оборони визначить, що вони потрібні раніше.
Після того, як Велика Британія розробить власну гіперзвукову зброю, її отримають США та Австралія в обмін на співпрацю в інших проєкт, включаючи ШІ, квантові технології, гіперзвукові апарати та підводні дрони.
- Військово-повітряні сили США провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані.
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