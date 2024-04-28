Британія планує поставити на озброєння армії свою гіперзвукову ракету до 2030 року, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

Міністерство оборони наполягало на тому, щоб нова зброя була розроблена та виготовлена ​​повністю в Британії, і встановило кінцевий термін для прийняття її на озброєння до 2030 року.

Цей проєкт був визначений прем’єр-міністром Ріші Сунаком як один з напрямків для запланованого збільшення оборонного бюджету на 75 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних шести років.

Вважається, що ракетні плани все ще перебувають на ранній стадії, і досі не прийнято рішення щодо того, чи будуть вони запускатися з землі, моря чи повітря.

Одним із варіантів є зброя, яку можна було б встановити на винищувачі, такі як Typhoon або F-35, які мали б менший радіус дії та менший корисний вантаж, ніж більша зброя, яка запускається з землі. Ракета також може бути запущена з одного з військових кораблів Британії.

Міністерство оборони відмовилося детально коментувати плани, посилаючись на занепокоєння національною безпекою, але речник сказав: "Ми працюємо над гіперзвуковими технологіями для подальшого розвитку розширених суверенних можливостей Великої Британії. Ми продовжуємо інвестувати в наше обладнання, щоб протистояти поточним і майбутнім загрозам".

Британія готова інвестувати до 1 млрд фунтів стерлінгів у свій гіперзвуковий проєкт через оборонний консорціум протягом наступних семи років, хоча джерела повідомили, що ракети можуть бути закуплені у США, якщо майбутній огляд оборони визначить, що вони потрібні раніше.

Після того, як Велика Британія розробить власну гіперзвукову зброю, її отримають США та Австралія в обмін на співпрацю в інших проєкт, включаючи ШІ, квантові технології, гіперзвукові апарати та підводні дрони.