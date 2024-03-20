Повітряні сили США випробували гіперзвукову крилату ракету в Тихому океані
Військово-повітряні сили США провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані
Про це повідомляє Reuters.
Випробування було проведено в неділю, 17 березня, після того, як бомбардувальник B-52 покинув острів Гуам.
Хоча ВПС США назвали випробування успішним, вони не розкрили швидкість, з якою летіла ракета. Зазначається, що у ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год).
- Перший успішний пуск прототипу ракети AGM-183A був здійснений наприкінці 2022 року. Вона розвинула швидкість, яка в п'ять разів перевищила швидкість звуку, і вибухнула на запланованій ділянці.
- Проте у березні 2023 року нові випробування пройшли невдало.
- Своєю чергою у червні стало відомо, що прототип гіперзвукового літака, який фінансується Пентагоном, зможе піднятися в повітря влітку 2024 року.
- 22 серпня 2023 року США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування біля узбережжя Каліфорнії.
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