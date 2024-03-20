Повітряні сили США випробували гіперзвукову крилату ракету в Тихому океані

Про це повідомляє Reuters.

Випробування було проведено в неділю, 17 березня, після того, як бомбардувальник B-52 покинув острів Гуам.

Хоча ВПС США назвали випробування успішним, вони не розкрили швидкість, з якою летіла ракета. Зазначається, що у ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год).