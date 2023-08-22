Сполучені Штати знову випробували прототип гіперзвукової ракети ARRW
США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування біля узбережжя Каліфорнії
Про це повідомляє Defense News.
Запуск оперативного прототипу ARRW було здійснено 19 серпня зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress. У результаті випробувань військові та розробники з корпорації Lockheed Martin отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW. Очікується, що ці дані допоможуть розробити майбутню зброю.
Так, військово-повітряні сили заявили, що випробування було зосереджено на наскрізній продуктивності ARRW, а також підтверджено та покращено можливості тестування та оцінки служби для продовження розробки передових гіперзвукових систем.
Це тестування ARRW стало першим після невдалого запуску іншого робочого прототипу в березні цього року.
Як зазначається, гіперзвукова зброя рухається зі швидкістю понад 5 Махів, або понад 3836 миль на годину, і є високоманевреною, що ускладнює її відстеження та збивання. Американські законодавці стурбовані тим, що армія США недостатньо зробила для розробки та впровадження гіперзвукової зброї, і що країна може відставати від гіперзвукових можливостей Китаю та Росії.
- Перший успішний пуск прототипу ракети AGM-183A був здійснений наприкінці 2022 року. Вона розвинула швидкість, яка в п'ять разів перевищила швидкість звуку, і вибухнула на запланованій ділянці.
- Проте у березні 2023 року нові випробування пройшли невдало.
- Своєю чергою у червні стало відомо, що прототип гіперзвукового літака, який фінансується Пентагоном, зможе піднятися в повітря влітку 2024 року.
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