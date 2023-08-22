Сполучені Штати знову випробували прототип гіперзвукової ракети ARRW

Про це повідомляє Defense News.

Запуск оперативного прототипу ARRW було здійснено 19 серпня зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress. У результаті випробувань військові та розробники з корпорації Lockheed Martin отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW. Очікується, що ці дані допоможуть розробити майбутню зброю.

Так, військово-повітряні сили заявили, що випробування було зосереджено на наскрізній продуктивності ARRW, а також підтверджено та покращено можливості тестування та оцінки служби для продовження розробки передових гіперзвукових систем.

Це тестування ARRW стало першим після невдалого запуску іншого робочого прототипу в березні цього року.

Як зазначається, гіперзвукова зброя рухається зі швидкістю понад 5 Махів, або понад 3836 миль на годину, і є високоманевреною, що ускладнює її відстеження та збивання. Американські законодавці стурбовані тим, що армія США недостатньо зробила для розробки та впровадження гіперзвукової зброї, і що країна може відставати від гіперзвукових можливостей Китаю та Росії.