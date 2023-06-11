Прототип гіперзвукового літака, що фінансується Пентагоном, зможе піднятися в повітря влітку 2024 року
Австралійська компанія, яка працює над прототипом гіперзвукового апарату для Пентагону, зможе підняти у повітря випробувальний апарат наступного літа
Про це інформує Space.
"Новий експериментальний гіперзвуковий крилатий апарат може злетіти вже наступного літа за ініціативи американського управління інновацій оборони (DIU)", - пише відомство.
Австралійська компанія Hypersonix Launch Systems розробляє літальний апарат Dart AE високої швидкості за контрактом з DIU.
DART AE - це 3-метровий, 300-кілограмовий технологічний демонстратор, що працює на основі скремджета і може розвивати швидкість до 7 Мах, це приблизно 8575 км/год.
Апарат може бути готовий вже наступного літа в рамках зусиль Пентагону зі збільшення частоти випробувань гіперзвукових технологій.
Американське управління інновацій оборони DIU прискорює впровадження комерційних і подвійного призначення технологій для розв'язання оперативних проблем.
Пентагон проводить дослідження і розробку гіперзвукових програм оборони. В рамках цього DIU запустив проєкт HyCAT, який дає можливості для комерційних компаній розробляти багаторазові й недорогі літальні апарати для тестування.
Майор Райан Від, керівник проєктом, сказав, що DIU уточнює деталі місії, включаючи умови польоту, постачальника запуску і місце для першого повноцінного, автономного польоту DART AE наступного року.
Fenix Space, Inc. і Rocket Lab також отримали контракти від DIU на розробку багаторазової платформи для буксирування і ракети HASTE відповідно.
Нагадаємо, 16 березня міністерство оборони США обрало австралійську аерокосмічну компанію Hypersonix Launch Systems для розробки високошвидкісного літака, який може випробовувати гіперзвукові технології.
- 24 травня збанкрутіла аерокосмічна компанія Virgin Orbit мільярдера Бренсона, яка продала свої активи та обладнання, не впоравшись з залученням інвестицій. Раніше вона звільнила 85% персоналу.
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