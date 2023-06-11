Про це інформує Space.

"Новий експериментальний гіперзвуковий крилатий апарат може злетіти вже наступного літа за ініціативи американського управління інновацій оборони (DIU)", - пише відомство.

Австралійська компанія Hypersonix Launch Systems розробляє літальний апарат Dart AE високої швидкості за контрактом з DIU.

DART AE - це 3-метровий, 300-кілограмовий технологічний демонстратор, що працює на основі скремджета і може розвивати швидкість до 7 Мах, це приблизно 8575 км/год.

Апарат може бути готовий вже наступного літа в рамках зусиль Пентагону зі збільшення частоти випробувань гіперзвукових технологій.

Американське управління інновацій оборони DIU прискорює впровадження комерційних і подвійного призначення технологій для розв'язання оперативних проблем.

Пентагон проводить дослідження і розробку гіперзвукових програм оборони. В рамках цього DIU запустив проєкт HyCAT, який дає можливості для комерційних компаній розробляти багаторазові й недорогі літальні апарати для тестування.

Майор Райан Від, керівник проєктом, сказав, що DIU уточнює деталі місії, включаючи умови польоту, постачальника запуску і місце для першого повноцінного, автономного польоту DART AE наступного року.

Fenix Space, Inc. і Rocket Lab також отримали контракти від DIU на розробку багаторазової платформи для буксирування і ракети HASTE відповідно.

Нагадаємо, 16 березня міністерство оборони США обрало австралійську аерокосмічну компанію Hypersonix Launch Systems для розробки високошвидкісного літака, який може випробовувати гіперзвукові технології.