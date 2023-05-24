Аерокосмічна компанія Virgin Orbit мільярдера Бренсона продала активи з аукціону та припиняє діяльність
Збанкрутіла Virgin Orbit продала свої активи та обладнання, не впоравшись з залученням інвестицій. Раніше вона звільнила 85% персоналу
Про це ідеться у заяві компанії Virgin Orbit.
Virgin Orbit продала свої активи чотирьом іншим компаніям на аукціоні, зіткнувшись із банкрутством. Раніше холдинг зазнав провального раунду фінансування, під час якого Virgin Orbit не вдалося залучити інвестиції.
"Протягом усієї своєї історії Virgin Orbit була в авангарді інновацій і зробила суттєвий внесок в область запуску комерційних ракет за допомогою своєї платформи повітряного запуску LauncherOne. Передові технології компанії, неперевершений досвід і прагнення досконалості вивели її в авангард індустрії комерційних запусків", - ідеться в заяві.
Загальна сума аукціонних ставок становила близько 36 мільйонів доларів. Представник Virgin Orbit підтвердив, що шість ракет Virgin Orbit, які знаходилися на різних стадіях виробничого складання, і їх інтелектуальна власність ще не продані.
Довідка
Virgin Orbit — американське аерокосмічне приватне підприємство в рамках групи Virgin, що спеціалізується на запуску малих супутників. Компанія була однією з ракетних компаній США, які успішно досягали орбіти за допомогою приватно розробленої ракети-носія. З 2020 року вона запустила шість місій, чотири з яких були успішними.
- Virgin Orbit вперше вивела супутники на орбіту завдяки запуску ракети-носія із борту Boeing 747 два роки тому, у січні 2021 року.
- У січні цього року Virgin Orbit здійснила перший запуск ракетоносія з супутниками з території Британії.
- 31 березня стало відомо, що аерокосмічна компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона звільнить 675 співробітників та припинить свою діяльність "в осяжному майбутньому".
- 4 квітня Virgin Orbit подала заяву про банкрутство після того, як не змогла забезпечити довгострокове фінансування, необхідне для відновлення після невдалого запуску ракети в січні.
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