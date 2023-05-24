Про це ідеться у заяві компанії Virgin Orbit.

Virgin Orbit продала свої активи чотирьом іншим компаніям на аукціоні, зіткнувшись із банкрутством. Раніше холдинг зазнав провального раунду фінансування, під час якого Virgin Orbit не вдалося залучити інвестиції.

"Протягом усієї своєї історії Virgin Orbit була в авангарді інновацій і зробила суттєвий внесок в область запуску комерційних ракет за допомогою своєї платформи повітряного запуску LauncherOne. Передові технології компанії, неперевершений досвід і прагнення досконалості вивели її в авангард індустрії комерційних запусків", - ідеться в заяві.

Загальна сума аукціонних ставок становила близько 36 мільйонів доларів. Представник Virgin Orbit підтвердив, що шість ракет Virgin Orbit, які знаходилися на різних стадіях виробничого складання, і їх інтелектуальна власність ще не продані.

Довідка

Virgin Orbit — американське аерокосмічне приватне підприємство в рамках групи Virgin, що спеціалізується на запуску малих супутників. Компанія була однією з ракетних компаній США, які успішно досягали орбіти за допомогою приватно розробленої ракети-носія. З 2020 року вона запустила шість місій, чотири з яких були успішними.