Про це повідомляє BBC.

Модифікований літак Boeing-747 близько 22.00 Грінвічем злетів з аеропорту Ньюкі в Корнуоллі з ракетою-носієм на борту, яка мала вивести на орбіту 9 супутників.

Приблизно через півтори години польоту на захід через Атлантичний океан Boeing-747 на висоті приблизно 10,7 км успішно випустив ракету, яка потім запустила двигун першого ступеня і почала підйом на орбіту.

На висоті понад 500 км над Землею ракета LauncherOne мала вивести на орбіту дев'ять невеликих супутників, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях: від спостереження за океаном до навігаційних функцій.

Однак компанія Virgin Orbit, що проводить запуск, повідомила, що "аномалія" завадила ракеті вийти на низьку навколоземну орбіту, де вона повинна була випустити супутники.

Boeing-747, який випустив ракету, повернувся назад і приземлився у Корнуоллі.

Перший демонстраційний запуск Virgin Orbit, здійснений у травні 2020 року, завершився провалом. Модифікований літак Boeing 747 вилетів із космодрому у Каліфорнії з ракетою-носієм LauncherOne. Через 54 хвилини польоту літак запустив ракету, однак вона так і не долетіла до орбіти.

Virgin Orbit – компанія в рамках групи Virgin, заснованої Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Нагадаємо, Virgin Orbit вперше вивела супутники на орбіту завдяки запуску ракети-носія із борту Boeing 747 два роки тому, у січні 2021 року.

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