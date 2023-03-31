Про це повідомляє CNBC із посиланням на аудіозапис виступу гендиректора Virgin Orbit Дена Харта.

Повідомляється, що компанія припинить свою діяльність "в осяжному майбутньому" та змушена звільнити майже увесь штат працівників, залишивши лише 100 осіб. Свої посади втратять 675 осіб - це 85% співробітників.

"На жаль, ми не змогли забезпечити фінансування, щоб гарантувати чіткий шлях для цієї компанії. У нас немає іншого вибору, окрім як впровадити негайні, драматичні та надзвичайно болючі зміни. Це буде напевно, найважче, що ми коли-небудь робили в житті", - зазначив Ден Харт.

Причиною такого радикального скорочення став провальний раунд фінансування, під час якого Virgin Orbit не вдалося залучити інвестиції.

За словами гендиректора компанії, Virgin Orbit "надасть вихідну допомогу кожному співробітнику, який звільняється", з грошовою виплатою, продовженням пільг і підтримкою в пошуку нової посади.

У Virgin Orbit заявили, що виплати звільненому персоналу та інші витрати становитимуть близько $15 млн.

Довідка

Virgin Orbit — американське аерокосмічне приватне підприємство в рамках групи Virgin, що спеціалізується на запуску малих супутників. Компанія була однією з ракетних компаній США, які успішно досягали орбіти за допомогою приватно розробленої ракети-носія. З 2020 року вона запустила шість місій, чотири з яких були успішними.