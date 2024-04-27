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Головна Війна з Росією "Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
Ексклюзив

"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного

27 квітня, 2024 субота
15:02
Війна з Росією Карта бойових дій: Авдіївка

Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт із питань національної безпеки, зазначив, що вклинення противника має певне тактичне значення для росіян, але не більше

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо ситуації біля Очеретиного, то вклинення противника має певне тактичне значення для росіян, але не більше. Бо ми розуміємо, що ті, хто зайшов у цей клин, з великою ймовірністю смертники, які звідти не повернуться. Відповідь на питання, чому вони зайшли й чому їм це вдалося, полягає, на мою думку, у тім, що у нас постійно відчувався брак боєприпасів, якими ми могли стримувати російську орду на дальніх підступах, у тому числі й по селищу Очеретине", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, не слід навіть обговорювати та й в останню чергу довіряти інформації з російських джерел, бо росіянин звик брехати та жити в середовищі брехні, омани, самоомани, тому це останні джерела, яким можна довіряти.

"Щодо Очеретиного, то сьогодні, 27 квітня, зранку була інформація від Генштабу ЗСУ, що цей населений пункт під контролем України. На одній третині стоїть російська орда, ведеться робота по її знищенню. Довіряймо тому, що йде від українських військових джерел стосовно ситуації по фронту", - зауважив Іван Варченко.

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Теги:
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Україна
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зброя
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
зброя для України
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