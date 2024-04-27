У Києві презентували воєнно-історичний роман "Гвардія наступу. Самовидець" на основі історій реальних військових

Про це інформує МВС.

Автор книги Тимур Нагалевський розповів, що ідея художньої книги про Гвардію наступу належить міністрові внутрішніх справ Ігорю Клименку. Вона виникла, коли тривала рекрутингова кампанія з набору нових бійців до бригад Гвардії наступу і формувалися 9 штурмових бригад МВС України.

"Кістяк цих бригад на початку створення становили бувалі бійці з бойовим досвідом. Тож постала необхідність подати історії цих героїв у художніх образах, які були б гармонійно вписані в реальні історичні події. Зокрема й у початок повномасштабної війни – Битву за Київ", - розповів автор.

За його словами, основним мотивом книги було твердження, покладене в уста головного героя про те, що історія в цій війні - це теж зброя. Персонаж - історик йде добровольцем до лав Національної гвардії України і стає самовидцем подій теперішньої війни, яку трактує як продовження національно-визвольної боротьби українців за свою свободу й державну незалежність.

Читайте також: Коли наступає піхота, як збивають льотчиків-асів і хто здолає орду – 5 книг про перемогу силою зброї та силою духу

Вказано, що роман містить детективну та любовну лінії, у ньому представлені різні періоди з історії України: від античних часів і Київської Русі через добу Козаччини й національно-визвольних змагань періоду Першої й Другої світових воєн й аж до наших днів.

"Історії життя реальних героїв війни автор разом із творчою групою Департаменту комунікації МВС України зібрав і ретельно зафіксував, відвідуючи бази й частини бригад Гвардії наступу. Далі зібрані історії лягли в основу образів героїв роману", - йдеться у повідомленні.

Над книгою також працювала мисткиня Дар'я Копійка: вона створила колажі, побудовані на основі реальних фотографій та розповідей воїнів-героїв.