У Бразилії презентували книгу, яка висвітлює 130-річну історію української громади в країні
У бразильському місті Куритиба, що в штаті Парана, відбулася презентація книги, у якій розповідається про 130-річну історію української громади в Бразилії
Про це повідомив Світовий Конгрес Українців.
Вказано, що подію організувало Товариство українців Бразилії – SUBRAS та фольклорний клуб "Полтава". У ній також брав участь Президент української-бразильської центральної репрезентації Віторіо Соротюк. Він є одним з упорядників книги.
Фото: facebook.com/UkrainianWorldCongress
Зазначається, що наразі книгу можна придбати в ресторані UKRA BAR міста Куритиба та у секретаріаті Українського товариства Бразилії.
У Світовому Конгресі Українців додали, що у Куритибі штату Парана мешкає найбільша українська громада. У цьому муніципалітеті українська мова є другою офіційною.
- Раніше президент Світового Конгресу Українців Павло Грод заявив, що Конгрес працює над тим, що українські громади у різних країнах стали політичними силами.
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