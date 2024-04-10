У Бразилії презентували книгу, яка висвітлює 130-річну історію української громади в країні

Про це повідомив Світовий Конгрес Українців.

Вказано, що подію організувало Товариство українців Бразилії – SUBRAS та фольклорний клуб "Полтава". У ній також брав участь Президент української-бразильської центральної репрезентації Віторіо Соротюк. Він є одним з упорядників книги.

Фото: facebook.com/UkrainianWorldCongress

Зазначається, що наразі книгу можна придбати в ресторані UKRA BAR міста Куритиба та у секретаріаті Українського товариства Бразилії.

У Світовому Конгресі Українців додали, що у Куритибі штату Парана мешкає найбільша українська громада. У цьому муніципалітеті українська мова є другою офіційною.