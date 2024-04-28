Висновки з Вашингтонських баталій для України
Минулого тижня увесь світ і насамперед Україна стали свідками напруженої політичної інтриги у Палаті представників США щодо схвалення пакета військової допомоги Україні у розмірі понад 60 млрд доларів США
Добре, що рішення Палати представників стало позитивним, і воно швидко пройшло далі через Сенат та було підписано президентом Байденом.
Проте, давайте прагматично оцінювати ситуацію — рішення правильне, але питання чи не запізно, і чи це допоможе нашій перемозі?
За цей час Україна втратила не лише території та дорогоцінні людські життя, а й ініціативу в нашій боротьбі на фронті. Зупинити тяглий наступ агресора тепер буде набагато складніше, навіть з новою американською допомогою.
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Не гроші воюють, а зброя. Тому ці фінансові ресурси мають зараз встигнути перетворитись на зброю і вчасно та безпечно доставлені українському війську.
Неспроможність пробити вчасне схвалення допомоги Україні у грудні 2023 року — січні 2024 року продемонструвало межі можливостей чинного президента Байдена та президента Зеленського, який, як пам’ятаємо, спеціально літав до США для просування допомоги. Тандем Байден-Зеленський не зіграв. Вочевидь, першу скрипку у цьому питанні грав Трамп.
І схвалення пакета допомоги стало можливим не стільки через посилення позиції Байдена, скільки через коригування позиції з боку Трампа і відповідно спікера Джонсона.
Що вплинуло на позицію Трампа?
- Несприятливі електоральні тенденції для Трампа — останні тижні американські соціологи показували негативні тенденції для його підтримки на президентських виборах;
- ескалація ситуації між Ізраїлем та Іраном, що спонукало республіканців прискорити розв'язання питання посилення військової допомоги Ізраїлю;
- активні особисті контакти з Трампом "давніх друзів та хороших хлопців" Анджея Дуди, Девіда Кемерона, Бориса Джонсона, які змогли знайти правильний ключик;
- невтішні дані та прогнози американської розвідки щодо еволюції ситуації на полі бою в Україні. Можна припустити, що Трамп зрозумів, що за відсутності американської допомоги станом на січень 2025 року у нього як потенційного президента США просто не буде шансу реалізувати власну миротворчу ініціативу про "мир за 24 години". Трамп зрозумів, що він має допомогти Україні протриматись до його президентства;
- через затягування зі схваленням допомоги Трамп змусив Європу та інших партнерів дати набагато більше ресурсів Україні, ніж раніше і вийти на певний справедливий, на думку Трампа, паритет в обсягах підтримки;
- і американський, і зовнішньополітичний істеблішмент зрозумів, що допомога стала можливою, хоча і запізно, завдяки Трампу, а не Байдену;
- Трамп використав цю інтригу для мобілізації власної підтримки у республіканській партії та його електорату. Він жорстко показав, що готовий на все, аби відстояти свою позицію та запити власного виборця.
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У підсумку стало зрозуміло, що, по-перше, на розв'язання питання схвалення допомоги з боку США вплинула не стільки позиція та зусилля української влади, скільки еволюція позиції Трампа. І, по-друге, ситуація засвідчила складність отримання Україною наступних пакетів допомоги у 2025+, тим більше у разі перемоги Трампа на президентських виборах.
Що стосується Байдена та його ролі в "українському досьє", то наступними "вікнами можливостей" для забезпечення його лідерства у питанні України є швейцарський Саміт Формули миру в червні та Вашингтонський саміт НАТО у липні.
У Байдена є шанс взяти іміджевий та політичний реванш у Трампа шляхом сприяння успішності Саміту "формули миру" і залучення 100+ лідерів до участі у ньому, а також забезпечення сміливого рішення про запрошення України до членства в НАТО.
Про автора: Костянтин Єлісєєв, український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.
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