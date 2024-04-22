Не буду чекати цієї, здається, позбавленої інтриги драми, розповім лиш про те, що, можливо, залишилося поза увагою публіки з подій у Палаті представників.

Знано, що Майк Джонсон, який і заварив усю цю кашу, мабуть, і не передбачав на початку пристрастей, які будить. Вони вихлюпнулися не лише на перші шпальти світових медіа, але й, таке враження, сягнули потойбіччя. Недаремно республіканець Майкл Маккол звернувся до духу руйнівника комуністичного блоку у Європі. "Президент Рейган навчав нас, що мир досягається силою, — заявив Маккол, — і саме про це йдеться в цьому законопроєкті, а саме – про забезпечення стримування. Наше покоління не знає іншої такої війни, як покоління мого батька. І тому я назвав цей законопроєкт Акт про мир через силу у 21 столітті".

У цій фразі прекрасне все. І апеляція до Рейгана, і пряма аналогія Росії з поконаним нацизмом, і, урешті, — підтекстом, — ляпас тим "слонам"-трампістам, які спробували затіяти у Конгресі щось на кшталт штурму Капітолія.

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Бо, до прикладу, затята Марджорі Тейлор Грін вимагала замінити всі суми в допомоговому пакеті на нулі, відправити тих конгресменів, що голосували за — на фронт, казала про заборону фінансування до проведення в Україні "вільних і чесних виборів", до тих пір, поки в Україні не припиниться "переслідування християн" та не закриються усі "біолабораторії".

Судячи з цих макабризмів, ця політикиня нічим не відрізняються від одіозного Річарда Барнетта, на псевдо "Біго". Цей "маг" (прихильник трампістської MAGA") прославився тим, що вивалив свої черевики на стіл Ненсі Пелосі – тодішньої спікерки Конгресу.

А уродженка України Вікторія Спартц дуже хотіла заборонити допомогу українським біженцям, а також вимагала від президента США отримати "чіткий дозвіл Конгресу" перед тим, як зважитися на скасування будь-якої заборгованості інших країн". Я це до того, що Байден з часом зможе списати надану нам допомогу, — спочатку половину, а відтак і всю суму.

Майк Джексон, дбаючи про подальшу свою кар’єру, відмежувався від таких неадекватів. А демократ Джаред Московіц вдало потролив Грін та Спартц своїми поправками. Він, зокрема, вимагав призначити Мейджорі "спеціальним посланником Владіміра Путіна в Конгресі США", а також перейменувати офіс Грін на честь Невілла Чемберлена – прем’єра Британії, якому закидають умиротворення лідера нацистів Адольфа Гітлера.

Зараз, коли історія з H.R. 8035 вже позаду, іронізуючи над його противниками, просто зауважу, що мусимо звикнути до одного неприємного факту: безуглі політики є не тільки у нас, і Мар’яна, далебі, не ексклюзив. А тому слід добре міркувати, обираючи їх.

Справедливості заради скажу, що і серед демократів, — а в їхньому таборі проти допомогового закону проголосувало 39, теж є свої навіжені, правда, ліваки, на кшталт Александрії Окасіо-Кортес. За оцінками преси, це "перший рішучий крик мілленіалів". Як на мене, крик не завжди доцільний і вчасний.

Зауважу також, що, відроджуючи дух Рейгана у Республіканській партії, Джонсон зробив глибокий реверанс у бік потужного оборонно-промислового лобі в Америці. Бо просуваючи український законопроєкт (зрештою, як і тайванський чи ізраїльський), спікер, левова частина "слонів" і, самозрозуміло, майже поголовно – демократи, нарешті заспокоїли американський бізнес. Адже досі магнати-зброярі не могли спокійно спати, їхні цьогорічні бюджети впиралися у відсутність держзамовлення (кажучи по-нашому). А це – 80 відсотків прибутку. І не забудьмо: 27 мільярдів, проголосованих у суботу, залишаться в Америці. 14 мільярдів – на закупівлю американської зброї для передачі Україні, і ще 13 – на поповнення запасів Пентагону.

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Тому Майк Джонсон цілком заслужив на свій шматок перемоги, як і його однопартійці, що підтримали цей проєкт. Цей капітал, без сумніву, буде конвертовано і спікером, і всіма причетними у майбутніх політичних кар’єрах.

Але є ще один – щемкий людський аспект історії особистісних змін Джонсона. Кажуть, що у його світоглядному зламі велику роль зіграла зустріч з українцем з Одеси Сергієм Гайдаржи. Дружина Сергія – донька пастора-євангеліста, та чотиримісячний син загинули від російського ракетного терору. Майк Джонсон – також вірний церкви євангельських християн. Історія Сергія, розчулила американського політика до сліз…

Чому б не припустити, що саме вона спонукала спікера до емоційного спічу: "Історія судить нас за те, що ми робимо. Нині настав критичний час – критичний час на світовій арені. Я міг би прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше, але я роблю тут те, що вважаю за правильне".

Що ж, — варте Рейгана з його фразою: "Те, що вони (опоненти, - авт.) називають "радикальним", насправді було "правильним". Те, що вони назвали "небезпечним", було просто "надзвичайно необхідним".

Спеціально для Еспресо

Про автора. Ігор Гулик – журналіст

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