"Десятиліття протистояння без будь-яких угод": дипломат Чалий спрогнозував, як може завершитися війна Росії з Україною

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз і у 2022-му році Росія намагалась підірвати внутрішню ситуацію в Україні. Нічого не змінилося з часів перемовин у Стамбулі у 2022 році, на початку вторгнення. Втім, мені здається, що Росія відчуває те, що ми не бачимо. В них дійсно є серйозні проблеми, і вони починають тестувати ситуацію на рахунок можливих переговорів і домовленостей", - вважає Чалий.

Дипломат вважає, що в Кремлі можуть поширювати тези про переговори з метою дестабілізації ситуації в Україні.

"Я думаю, що все, про що можна було з Росією говорити й домовлятись, можна забути. Це перегорнута сторінка. Росія розуміє тільки силові методи. Ймовірно, Росія і далі буде говорити про переговори задля тиску партнерів на Україну. Однак я вважаю, що ця війна жодними угодами не закінчиться. Цей етап багаторічної російсько-української війни, яка може тривати десятиліттями, завершиться без угод. Вона може закінчитись тим, що буде зафіксовано на полі бою", - додав він.