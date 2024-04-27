"Десятиліття протистояння без будь-яких угод": дипломат Чалий спрогнозував, як може завершитися війна Росії з Україною
Дипломат Валерій Чалий вважає, що російсько-українська війна завершиться на умовах, які будуть досягнуті на полі бою
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Зараз і у 2022-му році Росія намагалась підірвати внутрішню ситуацію в Україні. Нічого не змінилося з часів перемовин у Стамбулі у 2022 році, на початку вторгнення. Втім, мені здається, що Росія відчуває те, що ми не бачимо. В них дійсно є серйозні проблеми, і вони починають тестувати ситуацію на рахунок можливих переговорів і домовленостей", - вважає Чалий.
Дипломат вважає, що в Кремлі можуть поширювати тези про переговори з метою дестабілізації ситуації в Україні.
"Я думаю, що все, про що можна було з Росією говорити й домовлятись, можна забути. Це перегорнута сторінка. Росія розуміє тільки силові методи. Ймовірно, Росія і далі буде говорити про переговори задля тиску партнерів на Україну. Однак я вважаю, що ця війна жодними угодами не закінчиться. Цей етап багаторічної російсько-української війни, яка може тривати десятиліттями, завершиться без угод. Вона може закінчитись тим, що буде зафіксовано на полі бою", - додав він.
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26 квітня німецькі журналісти оприлюднили деталі мирної угоди, яку Україна та РФ могли підписати у квітні 2022 року.
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