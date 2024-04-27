Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Die Welt: Оприлюднено деталі мирної угоди, яку Україна та РФ могли підписати у квітні 2022 року

Die Welt: Оприлюднено деталі мирної угоди, яку Україна та РФ могли підписати у квітні 2022 року

27 квітня, 2024 субота
03:33
Війна з Росією Володимир Зеленський та Борис Джонсон

Німецькі журналісти оприлюднили мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати на початку війни, після звільнення Київщини та Харківщини

Про це повідомляє Die Welt з посиланням на документ, який є у їхньому розпорядженні

Через кілька тижнів після російського вторгнення в Україну могла бути укладена мирна угода. Умови припинення війни були прописані у проєкті договору на 17 сторінках, який сторони узгодили 15 квітня 2022 року. Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації. Окуповані території мали залишитися за Росією.

Лише кілька пунктів залишилися неузгодженими, їх мали обговорити особисто очільник Росії Володимир Путін і президент Володимир Зеленський на саміті, але цього так і не відбулося.

Видання зазначає, що відразу після початку війни російська та українська сторона почали переговори між собою про припинення бойових дій. Москва намагалася змусити Київ здатися за столом переговорів.

У цьому договорі Україна зобов’язувалася дотримуватись "постійного нейтралітету". Тим самим Київ відмовився від будь-якого членства у військових союзах. Таким чином, вступ країни до НАТО був би виключений.

Україна погодилася ніколи не "отримувати, не виробляти і не купувати" ядерну зброю, не допускати іноземну зброю і війська в країну і не надавати доступу до своєї військової інфраструктури, включаючи аеродроми і морські порти, будь-якій іншій країні.

Крім того, Київ мав утримувати від проведення військових навчань з іноземною участю та від участі у будь-яких військових конфліктах. Згідно зі статтею 3 документу, ніщо прямо не заважало Києву стати членом ЄС.

У відповідь Росія пообіцяла більше не нападати на Україну. Щоб Київ міг у цьому бути впевненим, Москва погодилася, що п'ять постійних членів РБ ООН, США, Велика Британія, Франція, Китай і сама Росія, можуть надати Україні комплексні гарантії безпеки. У статті 5 проєкту договору Київ і Москва погодили механізм, що нагадує положення про допомогу НАТО.

У разі "збройного нападу на Україну" країни-гаранти зобов’яжуться підтримати Київ у його праві на самооборону, закріпленому в Статуті ООН, протягом максимум трьох днів. Ця допомога могла відбуватися в рамках "спільних дій" усіх або окремих повноважень гарантів. Договір мав бути ратифікований кожною державою, що підписала його, відповідно до міжнародного права.

Таким чином обидві сторони розробили механізм, який суттєво відрізняється від Будапештського меморандуму 1994 року. На той момент Росія вже запевнила Україну у територіальній цілісності. Західні держави обіцяли Києву підтримку у разі нападу, але не гарантували її.

Однак гарантії безпеки, які розглядалися навесні 2022 року, вимагали б схвалення США, Китаю, Великої Британії та Франції на другому етапі. Росія також хотіла включити Білорусь, а Київ хотів включити Туреччину. Однак першою метою учасників переговорів у Стамбулі було створити єдність між Києвом і Москвою, щоб використовувати текст як основу для багатосторонніх переговорів.

Крим і порт Севастополь мали бути виключені з гарантій безпеки. Тим самим Київ фактично передавав Росії контроль над півостровом.

З документа незрозуміло яку саме частину східної України треба було виключити з-під обіцянки держав-гарантів. Відповідні місця мали червоні позначки. У Стамбульському комюніке Київ нібито погодився виключити частини Донецької та Луганської областей, які Росія вже контролювала до початку війни. Російська делегація, навпаки, наполягала на тому, щоб кордони визначили особисто Путін та Зеленський і нанесли їх на карту. Українська делегація відкинула такий варіант.

Росія вимагала, щоб у разі нападу всі держави-гаранти погоджувалися активувати механізм допомоги. Це дало б Москві право вето для подолання захисного механізму. Крім того, Москва відхилила українську вимогу щодо того, щоб країни-гаранти могли створити над Україною безпольотну зону в разі нападу.

На переговорах Росія сигналізувала про готовність вийти з України, але не з Криму та частини Донбасу, яка мала бути виключена з гарантій безпеки. Путін і Зеленський мали обговорити деталі виходу безпосередньо. Про це виданню підтвердили два українські учасники переговорів незалежно один від одного.

Також невирішеним залишилося питання чисельності української армії в майбутньому. Київ частково відповів на вимоги Росії щодо демілітаризації. Москва вимагала скоротити українську армію до 85 тисяч солдатів – зараз там служить близько мільйона. Україна запропонувала чисельність військ у 250 тисяч солдатів.

Розійшлися думки і щодо кількості військової техніки. Росія вимагала скоротити кількість танків до 342, а Київ хотів залишити до 800. Україна хотіла лише скоротити кількість бронетехніки до 2400 одиниць, а Росія вимагала залишити лише 1029 одиниць.

Велика різниця була і щодо артилерійських знарядь. Москва планувала 519, Київ 1900. Київ хотів залишити 600 реактивних систем залпового вогню з дальністю до 280 кілометрів, за уявленнями Росії їх мало бути 96 з максимальною дальністю 40 кілометрів. За бажанням Росії, кількість мінометів мала бути скорочена до 147, а протитанкових ракет – до 333, за бажанням Києва – до 1080 і 2000 відповідно.

Крім того, Росія вимагала знищити українську авіацію. Москва вимагала залишити 102 винищувачі та 35 гелікоптерів, Київ наполягав на 160 літаках та 144 вертольотах. За російськими уявленнями військових кораблів має бути два, за українськими – вісім.

На думку німецьких журналістів, проєкт договору показує, наскільки Україна та Росія були близькі до можливої мирної угоди у квітні 2022 року. Але після багатообіцяючого саміту в Стамбулі Москва висунула наступні вимоги, на які Київ не погодився.

Відтак, Росія вимагала зробити російську мову другою державною в Україні, скасувати взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах. Також Київ мав законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".

Як стало відомо Welt від кількох дипломатів, які брали участь у переговорах, був великий інтерес до договору навесні 2022 року. Після провалу наступу на Київ Росія відійшла з півночі України та оголосила, що хоче зосередитися на завоюванні території на сході.

Die Welt цитує слова неназваного члена української делегації: "Це була найкраща угода, яку ми могли мати". Видання вважає, що навіть після більш ніж двох років війни ця угода все ще виглядає вигідною в ретроспективі.

"Україна вже кілька місяців тримає оборону і зазнає втрат. Озираючись назад, можна сказати, що тоді Україна була в сильнішій переговорній позиції, ніж зараз. Якби війна була закінчена приблизно через два місяці після її початку, це врятувало б незліченну кількість людських життів".

Учасники переговорів тоді прогнозували, що Зеленський і Путін підпишуть документ у квітні 2022 року.

Die Welt пише, що член української делегацїі Давид Арахамія у листопаді 2023 року підказав, чому лідери двох держав так і не зустрілися. Тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва 9 квітня і заявив, що Лондон "нічого не підписуватиме" з Путіним, а Україна має продовжувати бойові дії. Пізніше Джонсон відкинув цю тезу. Однак є підстави вважати, що пропозиція про надання гарантій безпеки Україні за погодженням з Росією провалилася на цьому етапі.

Теги:
Україна
Росія
Туреччина
Борис Джонсон
Читайте також:
Євгенія Гуцул
24 квітня, 2024 середа
У Молдові через російські гроші судитимуть очільницю Гагаузії
Радослав Сікорський
26 квітня, 2024 п'ятниця
Очільник МЗС Польщі озвучив найшвидший сценарій завершення війни в Україні
Володимир Ар'єв
Автор Володимир Ар'єв
24 квітня, 2024 середа
Консульства і ухилянти: чи має влада право на помилку?
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 42.25
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 квітня
05:32
Оновлено
Харків Харківщина ракетний удар обстріл
Росія атакувала Україну ракетами в ніч на 27 квітня. У Харкові були вибухи
03:05
Хезбола, Ліван
ЦАХАЛ ліквідував у Лівані терористів, що запускали ракети по Ізраїлю
02:31
Вакцинація
ВООЗ не рекомендувала вживати антибіотики при лікуванні COVID-19
01:59
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина розриває торговельні відносини з Ізраїлем через Палестину
01:20
Finnair
Літак Finnair не зміг приземлитися в Естонії через перешкоди GPS з боку РФ
00:56
Нафтогаз
У Нафтогазі розповіли скільки побутових споживачів справно платять за газ
00:38
Обстріл, Харків
Харківська ОВА спростувала фейк про евакуацію влади та військових з облцентру
00:28
Бельгія
Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро та ракети
00:10
Канада надасть близько $12 млн на виробництво БПЛА й закупівлю снарядів для України
2024, п'ятниця
26 квітня
23:49
У лікарні помер поліцейський, поранений 4 квітня у Харкові
23:04
Іспанія
БМП, боєприпаси та ракети для Patriot: Іспанія передасть Україні новий пакет допомоги
22:43
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Німеччина підіймала свої винищувачі для перехоплення російського літака
22:19
Король Чарльз III
У Букінгемському палаці оголосили про повернення короля Чарльза до публічних заходів
21:57
грузія
У Грузії член керівної партії "Грузинська мрія" виступив проти закону про "іноагентів"
21:55
Ексклюзив
Охоплені практично всі порушення прав людини, які на сьогодні існують в Україні: адвокатка Пушина про звіт Держдепу США
21:51
Оновлено
Вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти РФ, та спільне виробництво БПЛА: очільниця МЗС Латвії Браже провела перемовини з Кулебою
21:29
F-16
Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 уже цьогоріч
21:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Обхід ворогом Часового Яру, оборона Очеретиного та американська допомога. Воєнні підсумки тижня
21:23
У Броварах голова РВА наїхав на пішоходів
У Броварах голова РВА наїхав на пішоходів: 4 людини постраждало. У ОВА заявили про звільнення
21:09
Мелітополь
У Мелітополі окупанти видали паспорти РФ 14-річним дітям, які залишились без батьківського піклування, - Лубінець
20:35
міністр оборони США Ллойд Остін
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд
20:23
Анонс
Лауреат премії Букера Деймон Ґелґут та лауреат Frontline Club Prize Анджан Сундарам
В Києві поговорять про Україну, Південну Африку, Індію та краще розуміння один одного
20:23
Огляд
"Каскадер"
Покласти "Крашанку" під "Вуаль": що подивитися на вихідних
20:14
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
З початку року РФ вдарила по Україні 9 тисячами керованих авіабомб: Зеленський наголосив учасникам "Рамштайну" на необхідності Patriot
20:04
Оновлено
міська дитяча клінічна лікарня №1
У Києві через ворожу провокацію евакуювали дві лікарні
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 793-го дня війни: ГУР знищило російський гелікоптер в Москві і здійснило масштабну кібератаку на сервіси партії "Единая Россия"
20:00
OPINION
Василь Зима
Смерть, як і любов — дуже великі сили
19:50
Херсонська область
На Херсонщині обмежили відвідування низки територій. Перелік
19:44
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 23 ворожих атаки на Авдіївському напрямку
19:36
Джозеф Байден
Байден назвав термін відправки зброї в Україну
19:30
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Коли "СВО" для росіян відійшло на другий план через економічні проблеми, влада РФ "увімкнула" теракти, - соціолог Шульга
19:16
Взяти Часів Яр в оперативне оточення: в ОСУВ "Хортиця" розкрили плани російської армії
19:10
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на проїжджій частині
18:59
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Найскладніша ситуація на фронті у напрямку Авдіївка - Покровськ, - депутат міськради Дружківки
18:49
Росія поновила постачання нафти до Індії, – Reuters
18:48
Українська команда перемогла на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту
Українські підлітки перемогли на міжнародному хакатоні з ШІ: який проєкт представили
18:43
Бустерна доза
У Британії вперше у світі почали тестування на людях вакцини від раку шкіри
18:30
Ексклюзив
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Арешт заступника Шойгу навряд чи свідчить про розкол російських "еліт", - соціолог Шульга
18:11
протести у Грузії, закон про "іноагентів"
У Грузії опозиція анонсувала масштабний мітинг проти закону про "іноагентів"
18:09
OPINION
Сашко Лірник
"А все решта — вороги та сміття?"...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV