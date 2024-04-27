Спротив запускає серію соціальних відео з закликом допомогти Силам оборони України
Центр національного спротиву оголосив про запуск серії відео, на яких наочно продемонстровано, як можна допомагати Силам оборони України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Поразка Росії – це питання, яке вже вирішено світом, питання лише часу. Кожен може наблизити момент перемоги й долучитись до спротиву! Не важливо вчитель чи акторка, спортсмен чи пенсіонер – будь на своєму місці й допомагай нищити ворога", - йдеться у повідомленні.
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Росіяни відмовились від проведення святкування "9 травня" на тимчасово окупованих територіях України, адже місцеві мешканці, обурені примусовою мобілізацією та іншими факторами, могли б влаштувати протести.
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