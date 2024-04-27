Спротив запускає серію соціальних відео з закликом допомогти Силам оборони України

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Поразка Росії – це питання, яке вже вирішено світом, питання лише часу. Кожен може наблизити момент перемоги й долучитись до спротиву! Не важливо вчитель чи акторка, спортсмен чи пенсіонер – будь на своєму місці й допомагай нищити ворога", - йдеться у повідомленні.