Росіяни скасували святкування "9 травня" на ТОТ через страх перед протестами, - Нацспротив
Росіяни відмовились від проведення святкування "9 травня" на тимчасово окупованих територіях України, адже місцеві мешканці, обурені примусовою мобілізацією та іншими факторами, могли б влаштувати протести
Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.
Окупаційна влада, яка в часи повномасштабної війни провела вже три виборчі фарси скасувала святкування "9 травня" на тимчасово окупованих територій нібито через провокації.
"Насправді ж без масовки святкування на ТОТ не відбулось би. А після інавгурації міжнародного злочинця Володимира Путіна та подальших планів щодо мобілізації й взагалі б ризикувало перейти в протести. Відтак від нього відмовились", - пояснюють у Спротиві.
Зокрема, це добре ілюструє реальний рівень підтримки окупантів на ТОТ, додали у ЦНС.
Центр національного спротиву зауважує, що всі представники російської окупаційної влади будуть покарані за співучасть у допомозі загарбникам.
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