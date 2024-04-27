Росіяни скасували святкування "9 травня" на ТОТ через страх перед протестами, - Нацспротив

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Окупаційна влада, яка в часи повномасштабної війни провела вже три виборчі фарси скасувала святкування "9 травня" на тимчасово окупованих територій нібито через провокації.

"Насправді ж без масовки святкування на ТОТ не відбулось би. А після інавгурації міжнародного злочинця Володимира Путіна та подальших планів щодо мобілізації й взагалі б ризикувало перейти в протести. Відтак від нього відмовились", - пояснюють у Спротиві.

Зокрема, це добре ілюструє реальний рівень підтримки окупантів на ТОТ, додали у ЦНС.

Центр національного спротиву зауважує, що всі представники російської окупаційної влади будуть покарані за співучасть у допомозі загарбникам.