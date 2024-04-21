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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія хоче окупувати Часів Яр до 9 травня, а влітку почати наступ, - Зеленський

Росія хоче окупувати Часів Яр до 9 травня, а влітку почати наступ, - Зеленський

21 квітня, 2024 неділя
21:12
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що до 9 травня 2024 року російська армія планує захопити Часів Яр Донецької області. Уже в черні РФ хоче розпочати наступ

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, передає Офіс президента.

"Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна готується до можливого російського наступу та чекаю відповідну допомогу від Сполучених Штатів.

Крім цього, президент нещодавно відвідував Донецьку область та спілкувався з українськими захисниками: Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів".

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров доповіли Володимиру Зеленському про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту, втрати окупантів та протиповітряну оборону країни.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
російська армія
Донеччина
Часів Яр
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