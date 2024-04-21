Росія хоче окупувати Часів Яр до 9 травня, а влітку почати наступ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що до 9 травня 2024 року російська армія планує захопити Часів Яр Донецької області. Уже в черні РФ хоче розпочати наступ
Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, передає Офіс президента.
"Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна готується до можливого російського наступу та чекаю відповідну допомогу від Сполучених Штатів.
Крім цього, президент нещодавно відвідував Донецьку область та спілкувався з українськими захисниками: Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів".
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров доповіли Володимиру Зеленському про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту, втрати окупантів та протиповітряну оборону країни.
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