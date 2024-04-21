Ситуація біля Часового Яру, ураження ворожих цілей на ТОТ і ППО, - Сирський та Умєров доповіли Зеленському

Про це йдеться у вечірньому звернення президента України Володимира Зеленського 21 квітня.

"Щойно була доповідь головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати", сказав він.

Також Зеленський зазначив, що головнокомандувач ЗСУ доповів про ураження ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях, а саме про вже реалізовані операції та підготовку запланованих.

Із міністром оборони України Рустемом Умєровим президент обговорив ситуацію із протиповітряною обороною.

"Говорив також з міністром оборони Умєровим, і ключове – це ППО. Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", - наголосив Зеленський.