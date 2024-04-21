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Ситуація біля Часового Яру, ураження ворожих цілей на ТОТ і ППО, - Сирський та Умєров доповіли Зеленському

21 квітня, 2024 неділя
18:04
Війна з Росією Олександр Сирський, Рустем Умєров

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров доповіли Володимиру Зеленському про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту, втрати окупантів та протиповітряну оборону країни

Про це йдеться у вечірньому звернення президента України Володимира Зеленського 21 квітня.

"Щойно була доповідь головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати",  сказав він.

Також Зеленський зазначив, що головнокомандувач ЗСУ доповів про ураження ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях, а саме про вже реалізовані операції та підготовку запланованих. 

Із міністром оборони України Рустемом Умєровим президент обговорив ситуацію із протиповітряною обороною.

"Говорив також з міністром оборони Умєровим, і ключове – це ППО. Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", - наголосив Зеленський. 

  • 21 квітня Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності додаткових систем ППО, посилаючись на нещодавні російські обстріли території України.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
ППО
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
втрати окупантів
Куп'янськ
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Часів Яр
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2024, неділя
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