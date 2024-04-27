Ціллю РФ під час сьогоднішньої атаки були об'єкти транзиту газу, від яких залежить безпека постачання в ЄС, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мішенню російської масованої атаки 27 квітня були об'єкти транзиту газу, від яких залежить безпека постачання в ЄС
Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 27 квітня.
"Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що частину ракет удалося збити, попри те що росіяни прорахували траєкторії ракет і характер удару так, щоб якнайбільше ускладнити роботу ППО.
- Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних і тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти в трьох областях і лікарню в Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 3 людини.
- Українські сили протиповітряної оборони знищили 21 з 34 ворожих цілей.
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