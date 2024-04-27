Ціллю РФ під час сьогоднішньої атаки були об'єкти транзиту газу, від яких залежить безпека постачання в ЄС, - Зеленський

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 27 квітня.

"Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що частину ракет удалося збити, попри те що росіяни прорахували траєкторії ракет і характер удару так, щоб якнайбільше ускладнити роботу ППО.