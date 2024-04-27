Масована атака РФ: українська ППО знищила 21 із 34 ракет

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що усього російський ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69,

2 зенітні керовані ракети С-300,

2 крилаті ракети "Іскандер-К",

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К,

8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - повідомив Олещук.

За його словами у результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555,

керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69,

1 крилату ракету "Іскандер-К",

6 крилатих ракет "Калібр".

Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 2 людини.