Масована атака РФ: українська ППО знищила 21 із 34 ракет
У ніч проти 27 квітня російська армія запустила по території України 34 ракети. Українські сили протиповітряної оборони знищили 21 ворожу ціль
Про це повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що усього російський ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69,
- 2 зенітні керовані ракети С-300,
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К",
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К,
- 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - повідомив Олещук.
За його словами у результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69,
- 1 крилату ракету "Іскандер-К",
- 6 крилатих ракет "Калібр".
Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 2 людини.
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