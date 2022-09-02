Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його інформацією, росіяни відкрили вогонь по території громади після 10-ї години ранку 2 вересня. Гатили зі ствольної артилерії та мінометів, усього – 35 прильотів.

Унаслідок обстрілів на території громади загорівся ліс. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюють.

За день 1 вересня російський агресор здійснив 7 обстрілів 5 громад Сумської області, гатив з артилерії, мінометів та РСЗВ. Ніч проти 2 вересня минула без обстрілів.

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