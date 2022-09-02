Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії й мінометів: 35 прильотів, триває лісова пожежа
У Краснопільській громаді Сумської області внаслідок російських обстрілів 2 вересня виникла лісова пожежа
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його інформацією, росіяни відкрили вогонь по території громади після 10-ї години ранку 2 вересня. Гатили зі ствольної артилерії та мінометів, усього – 35 прильотів.
Унаслідок обстрілів на території громади загорівся ліс. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюють.
- За день 1 вересня російський агресор здійснив 7 обстрілів 5 громад Сумської області, гатив з артилерії, мінометів та РСЗВ. Ніч проти 2 вересня минула без обстрілів.
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