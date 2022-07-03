Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів: 10 приходів
На Сумщині вранці 3 липня російські загарбники обстріляли з мінометів Шалигінську громаду
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Ніч на 3 липня на Сумщині була тихою. Загарбники не обстрілювали території.
"Але ранок у Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 приходів після сьомої ранку. Жертв та руйнувань попередньо немає.
- 2 липня на Сумщині зафіксували 31 "приліт" від росіян.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе