Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Ніч на 3 липня на Сумщині була тихою. Загарбники не обстрілювали території.

"Але ранок у Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 приходів після сьомої ранку. Жертв та руйнувань попередньо немає.

2 липня на Сумщині зафіксували 31 "приліт" від росіян.

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