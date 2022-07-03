На Сумщині 2 липня зафіксували 31 "приліт"
У Сумській області 2 липня громадяни відчули 31 "приліт" від російського агресора
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Обстріли Сумщини розпочались після 8 ранку. Протягом дня РФ тричі обстріляла Шосткинський район зі своєї території.
"Після 8 ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді. 12 прильотів. Після 14 години по Есманьській громаді 5 прильотів з міномету. Майже о 21 мінометний обстріл повторився по Шалигінській громаді, 14 прильотів", - йдеться у звіті Живицького.
- 30 червня війська РФ гатили по Білопільській і Новослобідській громадах Сумської області. Було зафіксовано 30 мінометних пострілів.
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