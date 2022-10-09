Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і дрона: загинула людина
Росіяни пообіді 9 жовтня накрили вогнем Сумщину з мінометів і дрона й убили людину біля місцевого магазину
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
З 12:10 до 12:15 було три прильоти, імовірно, з міномета калібру 120 мм в районі Середина-Буди.
З 14:35 до 14:55 зафіксували ще п'ять прильотів, імовірно, з міномета 120 мм в районі Бачівська.
Серед українських військових і техніки втрат немає.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав у телеграмі про загиблу людину від російського обстрілу Сумщини.
"Одна людина загинула. Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миропільскій ОТГ", - наголосив він.
- Уранці 9 жовтня росіяни понад 50 разів обстріляли Сумщину, поранивши жінку та пошкодивши близько 10 будинків, вокзал і газогін.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе