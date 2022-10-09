Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

З 12:10 до 12:15 було три прильоти, імовірно, з міномета калібру 120 мм в районі Середина-Буди.

З 14:35 до 14:55 зафіксували ще п'ять прильотів, імовірно, з міномета 120 мм в районі Бачівська.

Серед українських військових і техніки втрат немає.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав у телеграмі про загиблу людину від російського обстрілу Сумщини.

"Одна людина загинула. Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миропільскій ОТГ", - наголосив він.

Уранці 9 жовтня росіяни понад 50 разів обстріляли Сумщину, поранивши жінку та пошкодивши близько 10 будинків, вокзал і газогін.

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