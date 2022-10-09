Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч у нас минула тихо, а на ранок орки сказилися. Обстріли прикордоння почалися о 7 ранку, вже зафіксовано понад 50 приходів", – повідомив Дмитро Живицький.

За даними голови ОВА, зафіксовано 30 приходів з реактивних систем залпового вогню по Шалигинській громаді о 7 ранку. О 7:35 росіяни відкрили вогонь із САУ (152мм) по Ворожбянській громаді (21 удар). По Великописарівській громаді після 9 ранку працював російський міномет.

"Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об'єкти.

Деталі уточнюються, постраждалих серед людей, попередньо, немає", – повідомив Дмитро Живицький.

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький вважає, що постійними обстрілами прикордоння Сумщини ворог намагається створити сіру зону в 5-7 км, - голова ОВА Живицький

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