Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів: понад 60 "прильотів"
На Сумщині 26 - 27 липня окупанти накрили вогнем із мінометів чотири громади
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
До 0:00 28 липня росіяни били з мінометів по Миколаївській сільській громаді. Загалом зафіксували 35 прильотів.
Після 0:00 28 липня вони 6 разів обстріляли з мінометів село в Есманській громаді.
Майже о 6:00 окупанти відкрили мінометний вогонь по Хотінській громаді. Усього було 5 прильотів.
О 8:30 зафіксували 15 прильотів унаслідок ворожого обстрілу Краснопільської громади з мінометів.
Від російських обстрілів жертв і руйнувань немає.
- 27 липня російські окупанти накрили вогнем території Сумської області, гатили з артилерії та мінометів
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