Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

До 0:00 28 липня росіяни били з мінометів по Миколаївській сільській громаді. Загалом зафіксували 35 прильотів.

Після 0:00 28 липня вони 6 разів обстріляли з мінометів село в Есманській громаді.

Майже о 6:00 окупанти відкрили мінометний вогонь по Хотінській громаді. Усього було 5 прильотів.

О 8:30 зафіксували 15 прильотів унаслідок ворожого обстрілу Краснопільської громади з мінометів.

Від російських обстрілів жертв і руйнувань немає.

27 липня російські окупанти накрили вогнем території Сумської області, гатили з артилерії та мінометів

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