Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, російські війська обстріляли території Шосткинського району що на Сумщині.

Зазначається, що після 13:00 росіяни чотири рази накрили вогнем зі ствольної артилерії Есманську громаду.

Крім того, близько 18:00 окупанти обстріляли з мінометів територію Середино-Будської територіальної громади. Всього було зафіксовано 10 приходів.

Як повідомляє ОВА, обійшлося без жертв та руйнувань.

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