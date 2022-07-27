Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії, обійшлося без жертв
За добу 27 липня російські окупанти накрили вогнем території Сумської області, гатили з артилерії та мінометів
Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його даними, російські війська обстріляли території Шосткинського району що на Сумщині.
Зазначається, що після 13:00 росіяни чотири рази накрили вогнем зі ствольної артилерії Есманську громаду.
Крім того, близько 18:00 окупанти обстріляли з мінометів територію Середино-Будської територіальної громади. Всього було зафіксовано 10 приходів.
Як повідомляє ОВА, обійшлося без жертв та руйнувань.
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