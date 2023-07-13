Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів: загинув чоловік

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.



"За даними слідства, 13 липня 2023 року близько 12:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району. Внаслідок обстрілу на території власного домогосподарства загинув 60-річний житель с. Попівка", - йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).