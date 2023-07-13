Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів: загинув чоловік
Російська окупаційна армія вдень 13 липня здійснила мінометний обстріл Сумщини, внаслідок чого загинув літній чоловік
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 13 липня 2023 року близько 12:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району. Внаслідок обстрілу на території власного домогосподарства загинув 60-річний житель с. Попівка", - йдеться у повідомленні.
Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Згідно з повідомленням Генштабу, вночі та вранці росіяни обстрілювали прикордоння Сумщини з мінометів, гранатометів та артилерії. Окупанти обстріляли 4 територіальні громади - Білопільську, Великописарівську, Краснопільську, Серидино-Будську.
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