Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Хмельниччина: сьогодні вночі під час повітряної тривоги ППО збила ракету військ РФ. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає.

Київщина: область була атакована шахедами. Працювало ППО. Влучань не зафіксовано. Постраждалих та пошкоджених будівель немає. Падіння уламків зафіксовано між населеними пунктами.



У столиці падіння уламків збитих дронів спричинило пошкодження житлових будинків в декількох районах міста. Є постраждалі. Дані уточнюються.

Кіровоградщина: ППО знищили 4 дрони. Попередньо - без постраждалих і влучань в цивільну інфраструктуру. Дані уточнюються.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 3 обстріли регіону, обстріляв з мінометів Сновську, Семенівську та Новгород-Сіверську громади. Минулося без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни обстрілювали прикордоння з мінометів, гранатометів та артилерії. Рашисти обстріляли 4 територіальні громади - Білопільську, Великописарівську, Краснопільську, Серидино-Будську.



Також 12 липня протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів по Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Юнаківській, Хотінській, Середино-Будській, Новослобідській, Зноб-Новгородській, Есманській громадах. Обійшлося без наслідків.

Запорізька область: за минулу добу військові РФ завдали 80 ударів по 14 населеним пунктам області. Зафіксовано 72 артилерійські обстріли Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Степногірська та інших прифронтових сіл, а також 5 ударів БПЛА та 2 удари з РСЗВ по Новодарівці та Левадному.



Внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкта в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них 8 - діти. З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей.

Дніпропетровщина: ворог обстрілював Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Обійшлося без жертв. Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили ворожий безпілотник.

Харківщина: вчора противник двічі з артилерії обстріляв село Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено гараж, господарчі споруди, 6 приватних будинків, автомобіль, сталися пожежі. Також росіяни обстріляли село Відродженівське Богодухівського району з РСЗВ "Град" та мінометів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.



Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнав 67-річний чоловік. Вчора на виїзді з міста Балаклія Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався тракторист 55 років. Він був госпіталізований з пораненням.

Луганщина: рашисти вчора намагалися просунутися на Сватівщині, атакуючи в районі Новоселівського, але із втратами в особовому складі вимушені були відійти. За добу противник здійснив 103 обстріли.

Донеччина: минулої доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів, серед яких Торецьк, Красногорівка, Костянтинівка, Авдіївка, села Пречистівка, Званівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Бердичі, смт Очеретине та інші. У результаті обстрілів пошкоджено 14 житлових будинків, господарча споруда, гараж, цивільний автомобіль, будівля залізничної станції. За добу на Донеччині 8 поранених.

Миколаївщина: сьогодні вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "калібр" та чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131". Також сьогодні вночі в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та близько десяти приватних будинків. Постраждалих немає.

Вчора на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено чотири ворожих БпЛА: розвідувальний "Орлан-10", ударний БпЛА "Ланцет" та два БпЛА невстановленого типу. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 76 обстрілів, з них 7 - по Херсону. Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області.



Росія обстріляла будинок у Херсоні, внаслідок чого постраждало літнє подружжя. В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81-річний чоловік. Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого.