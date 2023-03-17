Росіяни обстріляли Сумську область з артилерії, гранатометів і мінометів
Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської, Есманської та Білопільської громад.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
По Білопільській громаді ворог стріляв з мінометів - 1 приліт, а також гранатометів (150 пострілів) та САУ - 7 прильотів.
У Шалигинській громаді зафіксовано 9 прильотів внаслідок артобстрілу та 17 - внаслідок мінометного.
В Есманській громаді зафіксовано 2 прильоти з міномету.
В усіх випадках обійшлось без наслідків.
▪️Білопільська громада: по території громади ворог бив з мінометів (1 приліт), гранатометів (150 пострілів) та артилерії (7 прильотів з САУ).
▪️Шалигинська громада: росіяни здійснили артобстріл з САУ (9 прильотів) та мінометів – 17 прильотів.
▪️Есманська громада: зафіксовано 2 прильоти з міномету.
На щастя, без наслідків.
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