Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"8 загиблих, 4 поранених - такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11:00. Серед чотирьох поранених - три дитини", - наголосив він.

За попередньою інформацією, окупанти гатили з артилерії. Влучили в зупинку громадського транспорту, де тоді було скупчення людей.

Також росіяни пошкодили церкву й поранили священника. Крім того, постраждпли навколишні багатоповерхівки.

"Щодня російські окупанти б’ють по цивільним - щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно", - наголосив голова ОВА.

3 серпня на Донеччині росіяни вбили 3 мирних мешканців, іще 5 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі невідома.

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