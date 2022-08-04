Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: 8 людей загинуло, 4 поранено, зокрема діти
У Торецьку на Донеччині 4 серпня росіяни обстріляли зупинку та церкву, вбили 8 цивільних, поранили трьох дітей і священника
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"8 загиблих, 4 поранених - такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11:00. Серед чотирьох поранених - три дитини", - наголосив він.
За попередньою інформацією, окупанти гатили з артилерії. Влучили в зупинку громадського транспорту, де тоді було скупчення людей.
Також росіяни пошкодили церкву й поранили священника. Крім того, постраждпли навколишні багатоповерхівки.
"Щодня російські окупанти б’ють по цивільним - щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно", - наголосив голова ОВА.
- 3 серпня на Донеччині росіяни вбили 3 мирних мешканців, іще 5 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі наразі невідома.
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