На Донеччині росіяни за добу вбили 3 цивільних, іще 5 дістали поранення
На Донеччині 3 серпня росіяни вбили 3 мирних мешканців, іще 5 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченку. Ще 5 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 3 серпня голова Слов'янської міської ВА Вадим Лях заявив, що евакуація з Донеччини поки що добровільна, однак збільшиться з настанням холодів.
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