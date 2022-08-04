Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченку. Ще 5 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

3 серпня голова Слов'янської міської ВА Вадим Лях заявив, що евакуація з Донеччини поки що добровільна, однак збільшиться з настанням холодів.

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