Евакуація з Донеччини поки що добровільна, - очільник Слов'янської міської ВА Лях

Про це сказав у ефірі Еспресо голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"В місті, де проживало 100 тис., зараз проживає десь 20 тис. Продовжують виїжджати кожного дня в різних напрямках - Кіровоградська, Житомирська, Львівська область. Є вибір, можна виїхати у Францію. Охочих небагато зараз, тому що активність збільшується, коли збільшується кількість обстрілів", - зазначив він.

За словами Ляха, зараз в місті спокійно, тому евакуаційний потік трошки знизився.

"Їдуть різного віку люди - і пенсіонери, і батьки з дітьми. Чекаємо, що збільшиться кількість охочих, тому що не за горами опалювальний сезон, який буде дуже тяжким, його фактично не буде", - додав очільник міської ВА.

Він розповів, чому люди залишаються.

"Мотивація різна - є великі сім'ї, де є хворі люди. вони бояться їхати, бо можуть не перенести дорогу, але ми вивозили і хворих, і маломобільних людей, для них є окремі евакуаційні вагони. Ми можемо вивезти будь-яку людину. Залишаються батьки з дітьми. Також люди, які живуть в багатоповерхівках, а це дуже тяжко. Немає водопостачання, тому воду на високі поверхи люди самі носять. Підвіз води робимо до домівок", - сказав Лях.

На його думку, евакуація збільшиться з першими холодами.

"Опалювальний сезон у багатоповерхівках буде провести неможливо. Поки що евакуація добровільна - працюємо, переконуємо, спілкуємось. Я думаю, що ще будуть якісь законодавчі постанови, тому що, ще багато людей залишаються. Якщо кількість людей в області залишиться такою, як зараз, то буде важко опалювати і електрикою", - додав очільник міської ВА.

Лях зазначив, що є люди, які думають, що все буде добре.

"Можливо, й так, бо спроби відновити водопостачання та електропостачання робляться завжди. Кожного дня, коли ремонтники їдуть за місто робити роботу бувають обстріли. Є вже й поранені. Дуже важко працювати в таких умовах", - сказав він.

Очільник МВА зазначив, що в місті є школи і садочки, які будуть використовуватися, як пункти обігріву.

"Там є твердопаливні котли. Налагодити такі котли в приватних будинках можливо, а в багатоповерхівках - ні. Тому, я думаю, що буде хвиля евакуації і батьки задумаються над майбутнім дітей і більш активно будуть виїжджати", - підсумував Лях.