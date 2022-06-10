Росіяни обстріляли три громади на Дніпропетровщині: поранено жінку
Росіяни 10 червня обстріляли Дніпровський і Криворізький район на Дніпропетровщині, унаслідок чого зазнала поранення жінка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав", - наголосив він.
Уранці 10 червня окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському районі. За попередньою інформацією, унаслідок цього ніхто не постраждав, але деталі з'ясовують.
Також уранці у Дніпрі загорілося одне з підприємств. Вогонь загасили. Пожежа не була пов'язана з російськими обстрілами.
- У ніч на 9 червня росіяни 5 разів обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, зруйнувавши будинки.
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