Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав", - наголосив він.

Уранці 10 червня окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському районі. За попередньою інформацією, унаслідок цього ніхто не постраждав, але деталі з'ясовують.

Також уранці у Дніпрі загорілося одне з підприємств. Вогонь загасили. Пожежа не була пов'язана з російськими обстрілами.

У ніч на 9 червня росіяни 5 разів обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, зруйнувавши будинки.

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