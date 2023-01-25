Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"Зранку середи армія окупантів обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії", - розповіли військові.

"З 08:12 до 08:30 повідомили про 15 приходів, імовірно, з САУ, в районі н.п. Михальчина Слобода", - уточнили в пресслужбі.

Згідно з повідомленням, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації також не надходило.

У грудні 2022 року в Кремлі заявили, що захоплення Чернігова не на часі.

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