Про це він сказав в інтерв'ю одному з російських ЗМІ.

За словами Пєскова, нині окупанти сконцентровані на захопленні Донбасу.

"Першочерговим завданням є захист людей у "ЛНР" і "ДНР". Ми бачимо непросту ситуацію у Донецьку. І на цьому насамперед, звичайно, зараз концентруються наші військові", - сказав "голос" Путіна.

Коментуючи цю заяву, в Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що зміна риторики Кремля свідчить про нездатність російської армії утримати контроль над захопленими територіями.



"Дане висловлювання офіційного рупору Кремля свідчить про те, що загарбання Чернігова та Одеси наразі не є пріоритетом "спецоперації". Через нездатність узяти під контроль загарбані території Кремль вимушений змінити риторику в бік озвучування намірів хоча би стримати ситуацію на Донбасі", - сказано в повідомленні ЦПД.



Там нагадали, що російські окупаційні війська не припиняють спроб наступу в Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але через гідну відповідь українських захисників успіху не досягають.

За добу 13 грудня війська РФ у Донецькій області поранили двох мирних жителів.

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