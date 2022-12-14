За добу окупанти на Донеччині поранили двох цивільних громадян

Про це інформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що за добу 13 грудня окупанти на Донеччині вбили двох місцевих мешканців, цивільних громадян. Це сталося в Гірнику та Кліщіївці.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Павло Кириленко.

Нагадаємо, протягом 13 грудня окупанти завдали 1 авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей.

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