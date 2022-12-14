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За добу РФ завдала 1 авіаційний та 11 ракетних ударів по Україні

14 грудня, 2022 середа
09:00
війна з Росією окупанти

Протягом 13 грудня противник завдав 1 авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей

Про це у ранковому зведенні 14 грудня передає Генштаб ЗСУ.

Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Кучерівка і Кіндратівка на Сумщині, а також Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове, Дворічна та Красне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Берестове на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Піщане Луганської області та Новосадове Терни - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження, зокрема, біля Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії в районах майже двадцяти населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Пречистівка Донецької області та Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка і Ольгівське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Ураження зазнали понад двадцять населених пунктів. Зокрема, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Милове Херсонської області та місто Херсон.

  • Українські захисники за 13 грудня успішно відбили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

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