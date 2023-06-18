Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що 18 червня, приблизно о 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередніми даними, ворожа атака була здійснена з міномета.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Також поранення отримав 35-річний місцевий житель.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім цього, сьогодні, 18 червня, протягом дня росіяни обстрілювали Куп’янськ. Слідчими зафіксовано пошкодження приватних домівок, господарчих споруд та автомобілів місцевих.

"За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться у повідомлені.