Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни обстріляли з міномета житлові будинки на Харківщині: є поранений

Росіяни обстріляли з міномета житлові будинки на Харківщині: є поранений

18 червня, 2023 неділя
20:59
Війна з Росією Харківщина

Російські терористи 18 червня завдали удару з міномета по селу Липці Харківської області. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, також поранення отримав чоловік

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що 18 червня, приблизно о 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередніми даними, ворожа атака була здійснена з міномета.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Також поранення отримав 35-річний місцевий житель.

Харківщина

Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім цього, сьогодні, 18 червня, протягом дня росіяни обстрілювали Куп’янськ. Слідчими зафіксовано пошкодження приватних домівок, господарчих споруд та автомобілів місцевих.

"За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться у повідомлені.

  • Минулої доби російські військові обстріляли Куп'янськ, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає. 
Україна
російська армія
тероризм
Харківщина
Читайте також:
Міхеїл Саакашвілі
17 червня, 2023 субота
Саакашвілі заявив про намір повернутися у грузинську політику
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
17 червня, 2023 субота
Україна в НАТО: компроміс від Столтенберга
Репортаж з позицій російських окупантів
17 червня, 2023 субота
Французький телеканал зняв репортаж з позицій російських військових на окупованих територіях. МЗС України відреагувало
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
18 червня
20:36
Борис Нємцов
Якби не криза 1998 року, президентом Росії міг би стати Нємцов, - Макфол
20:32
швидка
Жінка з Еквадору померла через тиждень після того, як "ожила" у труні під час своїх похорон
20:13
руйнування, Сумщина
У Білопіллі на Сумщині від російського артобстрілу загинув батько з дитиною
20:08
OPINION
Олеся Ісаюк
Винниченко і "отаманія": реінкарнація
19:50
У Білорусі силовики витягли п'яних росіян з Z-машини
"Мене козлом обізвали". У Білорусі силовики витягли п'яних росіян з Z-машини
19:37
окупанти
На Запоріжжі окупанти мінують ділянки місцевих, які відмовилися від російських паспортів, - Генштаб
19:17
Дмитро Пєсков
Пєсков вважає "демілітаризацію України" майже виконаною. Кулеба відреагував
18:55
Інтерв’ю
путін пригожин
Путін не має запасного плану і не знає, що робити у разі успіху ЗСУ, - Фейгін
18:53
Токаєв
Токаєв розпорядився прибрати назви на пошану радянських діячів
18:38
ПВК Вагнера
"У ПВК Вагнера великі втрати - щодня вивозять понад 15 машин з загиблими", - перехоплення ГУР
18:14
Ексклюзив
ізраїль україна
Якщо Ізраїль готовий продавати танки, розуміючи, що вони опиняться в Україні - це принципова зміна політики нейтралітету, - ізраїльський політолог Пелліверт
18:07
OPINION
Євген Дикий
Обраний народ у негостинному світі
17:48
Кліматичні активісти намагаються перешкодити круїзному лайнеру «Aida Diva» вийти з порту
У німецькому Ростоці кліматичні активісти блокують круїзний лайнер Aida Diva
17:44
санкції проти Росії
Bank of China обмежив можливість російських клієнтів переводити юані
17:37
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Ненависть російського керівництва один до одного та байдужість солдат допоможуть Україні перемогти, - генерал Ходжес
16:58
школярі
Не більше шести предметів й ЗНО із кожного: освітній омбудсмен Горбачов про майбутнє старшої школи
16:39
фламінго
Через посуху в Іспанії фламінго не прилетіли гніздуватися в улюбленій лагуні
16:24
Александар Вучич
Президент Сербії вважає беззмістовним подальший діалог з Косовом
16:19
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Мікрорайон Херсона Острів під'єднають до енергомережі наступного тижня, підключення газу почнеться 26 червня, - голова ОВА
16:05
OPINION
Сергій Фурса
Путін і Салазар: диктатори дають себе дурити
15:38
Святогірська Лавра
Донецька ОВА сприятиме переходу Святогірської лаври до ПЦУ
15:35
Гра у кальмара
Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"
14:48
Майкл Макфол експосол США у РФ
Адміністрація Байдена та країни НАТО мене не почули, - експосол США Макфол про необхідне для перемоги України до кінця року
14:20
російські військові окупанти
З початку анексії Криму до армії РФ незаконно призвали 40 тис. кримчан, - правозахисниця Скрипник
14:01
OPINION
Віктор Шлінчак
Чому політичні призначення послів вже не дивують
13:53
Абрамович
Абрамович хоче розподілити гроші від продажу "Челсі" між українцями та росіянами, - Daily Mail
13:42
У Лондоні пройшла акція за декриміналізацію абортів
У Лондоні пройшла акція за декриміналізацію абортів
13:16
Одеса
Відтепер розважальні заклади в Одесі працюватимуть до 22:00
12:54
Пожежа на поромі в Бохолі, Філіппіни, 18 червня 2023 р.
На Філіппінах загорівся пором зі 120 пасажирами на борту
12:50
Порошенко купив для ЗСУ пів тисячі тепловізорів
12:21
Єнс Столтенберг
Україна має сама визначати умови для справедливого завершення війни, - Столтенберг
12:03
OPINION
Борислав Береза
Байден натякнув Зеленському на Єрмака
12:02
ЗСУ
Естонська розвідка: Україна в боях втратила менше 10% західної техніки
11:30
Ексклюзив
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Залужний та Міллі ставляться один до одного з великою повагою, - генерал Ходжес
11:16
Обстріл Костянтинівки
За добу Росія обстріляла 9 областей України: 6 людей загинуло, є постраждалі. Ситуація в регіонах
11:02
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
"Скажіть про це людям у Бучі": Пісторіус про ідею ненасильницького опору України
10:42
Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт
Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт
10:33
Ексклюзив
окупанти Бердянськ
Практично щодня у Бердянську відбувається щось не зрозуміле для росіян, - заступник очільника райради
10:23
Ексклюзив
ЗСУ
Більшість поранень українські військові отримують через підриви на мінах, - волонтерка Корчинська
10:09
Ексклюзив
ЗСУ війна проти РФ
На Вугледарському напрямку підрозділи Сил оборони успішно просунулись на кілька км, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV