Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією від очільника загинула 80-річна жінка, а ще одна 69-річна - отримала поранення.

Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що обстріл стався 15 червня близько 10:30. За попередніми даними, російські військові здійснили мінометний обстріл.

"За даними слідства, 15 червня близько 10:30 російські військові почали обстрілювати селище у Херсонському районі. Внаслідок цього травми, не сумісні із життям, отримала місцева жителька. Поранено також ще одну жінку, її госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу також пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).