Росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині: загинула жінка, ще одна поранена
Російські окупанти завдали удару по селищу Зеленівка Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще одна отримала поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За інформацією від очільника загинула 80-річна жінка, а ще одна 69-річна - отримала поранення.
Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що обстріл стався 15 червня близько 10:30. За попередніми даними, російські військові здійснили мінометний обстріл.
"За даними слідства, 15 червня близько 10:30 російські військові почали обстрілювати селище у Херсонському районі. Внаслідок цього травми, не сумісні із життям, отримала місцева жителька. Поранено також ще одну жінку, її госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу також пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Протягом останньої доби росіяни 40 разів обстріляли Херсонщину. Крім того, у Херсоні ворог атакував човен з волонтерами. Унаслідок цього поранення отримали 2 рятувальників.
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