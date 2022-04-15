Росіяни обстріляли житлові квартали Миколаєва, є постраждалі

Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва.



"Падлюки знов гатять по житловим кварталам Миколаєва! Де немає військових об’єктів! Під обстріли попадають мирні мешканці!!! Обстріляли з РЗСО один з районів міста. На жаль є постраждалі… бережіть себе, не виходьте з укриття!" - наголосила вона.









Очільниця облради подякувала лікарям, волонтерам Червоного хреста, поліції, які попри небезпеку рятують людей під обстрілами.