Росіяни обстріляли житлові квартали Миколаєва, є постраждалі
15 квітня окупанти з РСЗВ обстріляли житлові квартали Миколаєва, де немає військових об'єктів, є постраждалі
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва.
"Падлюки знов гатять по житловим кварталам Миколаєва! Де немає військових об’єктів! Під обстріли попадають мирні мешканці!!! Обстріляли з РЗСО один з районів міста. На жаль є постраждалі… бережіть себе, не виходьте з укриття!" - наголосила вона.
Очільниця облради подякувала лікарям, волонтерам Червоного хреста, поліції, які попри небезпеку рятують людей під обстрілами.
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