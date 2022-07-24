Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріупольський фонтан в Театральному сквері, той самий, по якому швидко прогулювався Президент України Володимир Зеленський остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Марzота російська", - наголосив він.

Також Петро Андрющенко показав, яким був фонтан до повномасштабної війни, та його залишки після розграбування росіянами.

18 червня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що росіяни вкрали з Маріуполя ковзанку й фонтан.

6 липня міськрада повідомила, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розібрали головний фонтан під виглядом реконструкції й вивезли його деталі до Донецька.

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