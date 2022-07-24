Росіяни остаточно викрали головний фонтан Маріуполя
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни остаточно викрали з Театрального скверу головний фонтан міста
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріупольський фонтан в Театральному сквері, той самий, по якому швидко прогулювався Президент України Володимир Зеленський остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Марzота російська", - наголосив він.
Також Петро Андрющенко показав, яким був фонтан до повномасштабної війни, та його залишки після розграбування росіянами.
- 18 червня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що росіяни вкрали з Маріуполя ковзанку й фонтан.
- 6 липня міськрада повідомила, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розібрали головний фонтан під виглядом реконструкції й вивезли його деталі до Донецька.
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