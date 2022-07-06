"Як фашисти": окупанти викрали з Маріуполя головний фонтан, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розібрали головний фонтан під виглядом реконструкції й вивезли його деталі до Донецька
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"Як фашисти під час Другої світової: окупанти вивезли головний фонтан Маріуполя. Під виглядом реконструкції Театрального скверу, рашисти розібрали фонтан. Його сучасні елементи та форсунки відправлені до Донецька", - наголосили у відомстві.
У міськраді зазначили, що росіяни вчиняють так само, як німці під час Другої світової. Вони на другий день окупації демонтували чашу фонтана та скульптурні групи й вивезли до Німеччини.
"Такі паралелі вже не викликають жодного подиву. росіяни відкрито діють за інструкціями Геббельса (рейхсміністра народної освіти та пропаганди нацистської Німеччини, - ред.). Свій шлях вони закінчать так само - на лаві підсудних!" - зауважили в міськраді.
- 18 червня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що росіяни вкрали з Маріуполя ковзанку й фонтан.
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