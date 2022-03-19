Росіяни переходять до оборони на Бучанському напрямі під Києвом, - голова ОВА Павлюк

Про це він повідомив в ефірі Суспільного.



"Ворог переходить до оборони рубежів, активно окопується, проводить заходи щодо логістичних маршрутів для поповнення боєприпасів, але не відмовився від продовження активних дій в сторону Києва. Ми наносимо удари, знищуємо колони, штаби, бази, склади - йде активна фаза", - сказав Павлюк.



Він зазначив, що ситуація контрольована і загострення як такого немає.



"Противник хаотично обстріляє наші населені пункти, за вчора пошкоджена 21 будівля соцнапрямку, намагаються залякати місцеве населення, змусити людей боятися. Про напрямку Буча-Ірпінь-Гостомель ситуація незмінна, ворог активно переходить до оборони, окопується максимально, не даючи нашим військам розвивати наступальні дії", - підсумував керівник ОВА.

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