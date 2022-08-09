Росіяни перекидають на Південь України десантні війська, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни перекидають свої війська з Далекого Сходу на територію України. На теренах Східного військового округу в Росії знаходиться чотири армії. Саме з цих чотирьох армій формуються декілька БТг, які перекидаються на Південь України. Зараз фактично росіяни переміщують всі сили та засоби на південний напрямок, які вони змогли назбирати", - розповів Селезньов.

Полковник ЗСУ зауважив, що росіяни перекидали на Херсонщину та Запоріжжя десантні війська.

"За останні тижні було багато розмов про те, що українське військо готується до контрнаступу на Півдні України. ЗСУ готуються звільняти Херсон та тимчасово окуповану територію Запорізької області. За таких умов росіяни вимушені перекидати додаткові війська на ці напрямки, щоб посилити власну оборону. Проте росіяни в основному перекидають на Південь України десантні війська. Головною задачею таких військ є захоплення та закріплення на нових територіях. Це говорить про те, що або їм потрібно було дуже швидко підсилити свої війська, або вони дійсно готуються до наступу", - додав він.

За день, 6 серпня, українські захисники знищили 3 склади з боєкомплектами, 5 баз та 2 командні пункти РФ на окупованих територіях

8 серпня українське військо "відпрацювало вогневий контроль", в результаті чого є нові влучання по Антонівському та Каховському мостах.

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