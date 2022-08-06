ЗСУ знищили 2 командні пункти РФ у Чорнобаївці

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

На Донбасі бази росіян були знищені у Донецьку та Сніжному, а на Півдні України у Херсоні, Гладівці та Пологівському районі Запорізької області.

Склади з боєкомплектами демілітаризувались у Макіївці, Херсоні та Енергодарі.

Два командні пункти РФ були знищені у Чорнобаївці.

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