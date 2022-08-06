ЗСУ знищили 2 командні пункти РФ у Чорнобаївці
За день, 6 серпня, українські захисники знищили 3 склади з боєкомплектами, 5 баз та 2 командні пункти РФ на окупованих територіях
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
На Донбасі бази росіян були знищені у Донецьку та Сніжному, а на Півдні України у Херсоні, Гладівці та Пологівському районі Запорізької області.
Склади з боєкомплектами демілітаризувались у Макіївці, Херсоні та Енергодарі.
Два командні пункти РФ були знищені у Чорнобаївці.
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