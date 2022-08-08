ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах
Українське військо "відпрацювало вогневий контроль", в результаті чого є нові влучання по Антонівському та Каховському мостах
Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Еспресо.
"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб, на цьому напрямку. Він має свої результати, він має влучення - достатньо поважні - як по Антонівському, так і по Каховському мостах", - наголосила вона.
Гуменюк зауважила, що також на Півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.
"І ми уточнюємо, які саме з результатів наші, оскільки ми розуміємо, що рух спротиву на окупованих територіях достатньо потужний", - додала вона.
Інформація про удари по Антонівському мосту з'явилася вночі з 7 на 8 серпня. Її поширили місцеві пабліки. Зазначалося, що на мосту знаходилася техніка для його ремонту після попередніх влучень, яка загорілася в результаті успішної роботи HIMARS. Тоді ж з'явилися повідомлення і про вибухи в районі мосту біля Каховської ГЕС.
Так звана влада регіону підтверджує удари по Антонівському мосту. Кажуть про пошкодження дорожнього полотна й техніки будівельників. Проте несучі елементи не постраждали.
- 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.
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