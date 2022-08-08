English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах

ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах

8 серпня, 2022 понедiлок
08:47
війна з Росією ураження Антонівський міст

Українське військо "відпрацювало вогневий контроль", в результаті чого є нові влучання по Антонівському та Каховському мостах

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Еспресо.

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб, на цьому напрямку. Він має свої результати, він має влучення - достатньо поважні - як по Антонівському, так і по Каховському мостах", - наголосила вона.

Гуменюк зауважила, що також на Півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.

"І ми уточнюємо, які саме з результатів наші, оскільки ми розуміємо, що рух спротиву на окупованих територіях достатньо потужний", - додала вона.

Інформація про удари по Антонівському мосту з'явилася вночі з 7 на 8 серпня. Її поширили місцеві пабліки. Зазначалося, що на мосту знаходилася техніка для його ремонту після попередніх влучень, яка загорілася в результаті успішної роботи HIMARS. Тоді ж з'явилися повідомлення і про вибухи в районі мосту біля Каховської ГЕС.

Так звана влада регіону підтверджує удари по Антонівському мосту. Кажуть про пошкодження дорожнього полотна й техніки будівельників. Проте несучі елементи не постраждали. 

  • 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.
  • 27 липня українські військові підтвердили, що завдали ще ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти казали про повне обмеження руху мостом та організацію альтернативних поромних чи понтонних переправ.
  • 30 липня Збройні Сили України оприлюднили відеопідтвердження знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Каховка
Читайте також:
Андреас Умланд
6 серпня, 2022 субота
У кремлі зрозуміли, що продовження війни - це загроза єдності РФ, - політолог Умланд
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 серпня, 2022 субота
Ердоган особисто запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
Сергей Згурец
6 серпня, 2022 субота
Ворог перекидає боєприпаси з колій до позицій, не утворюючи склади, які можуть бути уражені HIMARS, - Згурець
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
8 серпня
09:25
Миколаїв
Росія обстріляла околиці Миколаєва
09:12
"Злочини "Азова", залежність Києва та обстріли Запорізької АЕС: РНБО опублікував нові маніпуляції РФ
09:09
міна
Британська розвідка виявила заборонену зброю, яку РФ масово використовує на Донбасі
08:43
Ексклюзив
Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар
Після ракетного удару по центру Вінниці місцеві почали активніше реагувати на сигнали тривоги, - журналістка
08:36
дитячий садок у Нью-Йорку, Донеччина
На Донеччині за добу загарбники вбили 5 мирних мешканців, ще 17 - поранені
08:35
Мелітополь
В ISW пояснили, як успіхи ЗСУ впливають на плани окупантів щодо псевдореферендумів
08:26
Оновлено
Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину з РСЗО та ракет. Є руйнування
08:22
ППО РФ
Ворог нарощує системи протиповітряної оборони на Волинському й Поліському напрямках
08:18
Микола Княжицький
Що нам потрібно зараз для Перемоги?
07:49
Робота M142 (HIMARS)
У Мелітополі ЗСУ з HIMARS знищили базу російських окупантів
07:33
ЗСУ знищують окупантів
Українські воїни знешкодили розвідувальні групи під Бахмутом та відбили наступ росіян у напрямках Мар’їнки й Верхньокам’янського
06:57
Китай прапор
Китай завершив навчання навколо Тайваню
06:27
Сенат США
Сенатори США знову закликають Білий дім внести Росію до списку країн-спонсорів тероризму
06:05
Російський корабель - ілюстроване фото
У Чорному морі маневрують близько 10 бойових кораблів РФ, напоготові 4 носії ракет і великий десантний корабель
05:42
Знищена техніка окупантів
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів, опорні пункти й ліквідували 24 окупантів
05:18
Конфлікт Ізраїлю та палестинського Ісламського джихаду
З сектора Гази в бік Ізраїлю випусти кілька снарядів після початку дії режиму припинення вогню
01:43
фейк фейкові новини
"Проти РФ здійснюється потужна інформаційна атака": ЦПД спростував нові фейки
00:58
У Бахмуті поліція затримала шістьох прихильників "русского міра"
00:21
Харків
Прокуратура розслідує 26 тис. справ про підозру у скоєнні воєнних злочинів
2022, неділя
7 серпня
23:33
Apple просить постачальників Тайваню маркувати деталі за правилами КНР
23:29
Білоруський ОМОН шукає тих, хто підірвав колію у Брестській області
23:12
Оновлено
Харків обстріл
"У місті дуже голосно": в Харкові пролунала серія вибухів
23:05
Вінниця
Росіяни вдарили по військових об’єктах на Вінничині, є травмовані
22:47
Аналітика
Сергій Згурець
Наступальні дії зі звільнення Херсона відбудуться ще влітку. Колонка Сергія Згурця
22:30
У Білорусі заблокували сайт "Польського радіо"
22:28
Ексклюзив
Херсонська область
Україні потрібні ракети, щоб "взяти у заручники" російські АЕС, - політолог
21:59
Оновлено
Акторка Джессіка Честейн відвідала Ірпінь
21:53
Пантелеймон Куліш
Цей день в історії: народження Пантелеймона Куліша, закон Сталіна "про п'ять колосків", вторгнення РФ в Чечню та Грузію
21:41
Херсон
"Ми нічого свого не віддамо": Зеленський про псевдореферендуми на окупованих територіях
21:25
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги для України
20:40
Інтерв’ю
Путін утилізатор
Росія шантажує Європу газом, щоб досягнути мирної згоди по окупованих територіях, – Марк Фейгін
20:36
Оновлено
укриття
У Кременчуці та Вінниці було чутно звуки вибухів, - мери
20:00
Яїр Лапід
Ізраїль заявив про "досягнення цілей" операції проти "Ісламського джихаду"
20:00
Інтерв’ю
Марія Бурмака: Українська культура має бути українською, тому що російський балет і російські танки – це одне й те саме
19:44
Росіяни намагаються прорвати українську оборону поблизу Красногорівки, Авдіївки, Пісків і Мар’їнки
19:35
Батьківщина-Мати
"Це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів": Ткаченко про демонтаж "Батьківщини-Матері"
19:17
Amnesty International дискредитував
Amnesty International вибачається за свій звіт, але відмовлятися від висновків щодо ЗСУ не буде
19:14
Ексклюзив
Олександр Краєв
В "зернову" угоду з початку закладалась можливість зриву Росією, - експерт-міжнародник Краєв
19:04
Аньєс Калламар
Українці запустили у Twitter "шторм" з вимогою відставки голови Amnesty International
18:26
Ексклюзив
путін
Путін став вторинним партнером і Туреччини, і Ірану, і Китаю, - радник міністра МВС Денисенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV