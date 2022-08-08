ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Еспресо.

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб, на цьому напрямку. Він має свої результати, він має влучення - достатньо поважні - як по Антонівському, так і по Каховському мостах", - наголосила вона.

Гуменюк зауважила, що також на Півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.

"І ми уточнюємо, які саме з результатів наші, оскільки ми розуміємо, що рух спротиву на окупованих територіях достатньо потужний", - додала вона.



Інформація про удари по Антонівському мосту з'явилася вночі з 7 на 8 серпня. Її поширили місцеві пабліки. Зазначалося, що на мосту знаходилася техніка для його ремонту після попередніх влучень, яка загорілася в результаті успішної роботи HIMARS. Тоді ж з'явилися повідомлення і про вибухи в районі мосту біля Каховської ГЕС.

Так звана влада регіону підтверджує удари по Антонівському мосту. Кажуть про пошкодження дорожнього полотна й техніки будівельників. Проте несучі елементи не постраждали.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили, що завдали ще ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти казали про повне обмеження руху мостом та організацію альтернативних поромних чи понтонних переправ.

30 липня Збройні Сили України оприлюднили відеопідтвердження знищення залізничного Антонівського мосту на Херсонщині.

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