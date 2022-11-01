Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 1 листопада.

Генштаб розповідає, що росіяни перенесли власну окупаційну "адміністрацію" до Скадовська і масово вивозять населення з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Аби змусити людей виїжджати, окупанти залякують місцевих інформацією про підрив Каховської ГЕС.

Водночас, за даними Генштабу, місцеві позбавлені засобів комунікації.

Раніше Генштаб повідомляв, зо окупанти примусово виселяють мешканців Херсонщини, щоб у їхні домівки заселити своїх солдатів.

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