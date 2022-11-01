Росіяни перенесли окупаційну "адміністрацію" з Херсона до Скадовська та примусово вивозять населення з облцентру, - Генштаб
Генштаб повідомив, що росіяни перенесли окупаційну "адміністрацію" з Херсона до Скадовська та примусово вивозять населення з облцентру, залякуючи їх "підривом" ГЕС
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 1 листопада.
Генштаб розповідає, що росіяни перенесли власну окупаційну "адміністрацію" до Скадовська і масово вивозять населення з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Аби змусити людей виїжджати, окупанти залякують місцевих інформацією про підрив Каховської ГЕС.
Водночас, за даними Генштабу, місцеві позбавлені засобів комунікації.
- Раніше Генштаб повідомляв, зо окупанти примусово виселяють мешканців Херсонщини, щоб у їхні домівки заселити своїх солдатів.
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